El hospital de Mar de Ajó celebra su aniversario destacando su crecimiento y la prestación de servicios en la salud pública local.

El Hospital Municipal de Mar de Ajó transita una nueva fecha conmemorativa que vuelve a poner en valor su historia, su crecimiento sostenido y el rol central que cumple en el sistema de salud del distrito.

Con origen un 19 de abril 1984, el hospital fue ampliando su capacidad a lo largo de las décadas hasta convertirse en uno de los principales centros de atención del Partido de La Costa, con cobertura para residentes y también para una población que se incrementa de manera significativa durante la temporada.

A lo largo de estos años, la institución incorporó servicios, equipamiento y especialidades, consolidando una estructura que hoy permite atender una amplia variedad de prestaciones médicas, desde guardia y atención primaria hasta estudios y tratamientos específicos.

La evolución del hospital también se vincula con el crecimiento demográfico de la región y con la necesidad de fortalecer el sistema público de salud, que en la actualidad cumple un papel clave en el acceso a la atención para gran parte de la comunidad.

“Todos somos salud”, expresa uno de los mensajes difundidos en el marco de la convocatoria prevista para los próximos días, una frase que sintetiza el carácter colectivo del sistema sanitario y el rol de quienes lo integran.

Actividad en el marco del aniversario

En coincidencia con esta fecha, se difundió una convocatoria a movilización para el lunes 20 de abril a las 13 horas, con punto de encuentro en el hospital. Según se indicó, la actividad contempla un recorrido por la zona céntrica de Mar de Ajó.

La jornada se da en un contexto en el que distintos municipios enfrentan desafíos vinculados a la disponibilidad de recursos y al esquema de coparticipación, una situación que impacta en diferentes áreas, incluida la salud.

En ese escenario, también se vienen señalando diferencias en los ingresos dentro del sistema sanitario, particularmente entre profesionales y trabajadores de otros niveles, un aspecto que forma parte de los planteos actuales.

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