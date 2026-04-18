«Hay una onda positiva» | La Peña de Boca de San Bernardo palpita el Superclásico

En la antesala de un nuevo enfrentamiento entre Boca y River, Radio Noticias dialogó con Sergio Marcelli, referente de la Peña de Boca de San Bernardo, quien analizó el presente del equipo y cómo se vive la pasión xeneize en la localidad. Marcelli destacó que, a pesar de que ambos equipos llegan con defectos en su armado, se percibe una «buena mejoría» y una firmeza defensiva que alimenta la esperanza de los hinchas.

En cuanto a la actualidad de la Peña, Marcelli reconoció que la situación económica ha impactado en la intensidad de las actividades grupales, como el traslado de socios a la cancha o las grandes reuniones en locales propios que solían organizar años atrás.

No obstante, subrayó que el espíritu sigue vigente a través de grupos de socios que se autoconvocan para ver los partidos. Con optimismo, el referente destacó el nivel de jugadores como Paredes y Delgado, y confió en que el cambio de energía dentro del club será clave para obtener un buen resultado el domingo.

Los detalles:

Compartir