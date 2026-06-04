«Puesta a Punto» llega a Radio Noticias | Automovilismo nacional con impronta federal

En comunicación con Radio Noticias, Eugenio Grossi, integrante del equipo de Puesta a Punto, anunció el inicio de una alianza estratégica para transmitir la pasión del automovilismo nacional a los oyentes de San Bernardo y toda la región. Con ocho temporadas de trayectoria, este equipo joven de profesionales se especializa en la cobertura de las categorías más importantes del país, como el Turismo Carretera (TC), el TN, el Turismo Pista y las TC Pick Up.

Grossi destacó que el diferencial de Puesta a Punto es su estirpe federal. Al estar conformado por periodistas y relatores de distintas localidades del interior (como Venado Tuerto, Pergamino, Rosario y Concordia), buscan romper con la mirada centralista de los medios de Capital Federal, logrando una conexión directa y cercana con los oyentes de las provincias.

Durante la charla, se adelantó una noticia de impacto regional: la confirmación de que las camionetas (TC Pick Up) competirán en el autódromo de Balcarce los días 26 y 27 de septiembre. Además de la rigurosidad informativa, Grossi resaltó que las transmisiones —que pueden durar hasta seis horas los domingos— buscan entretener al público mediante el debate y el humor, integrando a la audiencia a través de su línea de contacto directo.

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