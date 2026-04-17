Alerta en las Escuelas | Protocolos de seguridad activos ante amenazas de ataques y pintadas intimidatorias

El Partido de La Costa no es ajeno a una preocupante tendencia nacional de amenazas y pintadas intimidatorias en establecimientos educativos. En comunicación con Radio Noticias, Amancay López, Secretaria de Educación y Bienestar Estudiantil local, confirmó que en los últimos días aparecieron mensajes amenazantes mencionando armas y explosivos en al menos cinco instituciones del distrito.

López explicó que estas acciones, que se han repetido en diversos municipios de la provincia, estarían vinculadas a un fenómeno de violencia generalizada y, posiblemente, a desafíos o «challenges» coordinados a través de redes sociales que tienen como objetivo generar caos.

Ante esta situación, se activó un protocolo conjunto entre el Ministerio de Educación y el de Seguridad que incluye la denuncia policial obligatoria, el monitoreo a través de sistemas informáticos y el refuerzo de la vigilancia con patrullajes y rondines en las inmediaciones de los colegios. La funcionaria enfatizó que no hay suspensión de clases, pero sí un trabajo pedagógico profundo para concientizar a los adolescentes sobre los riesgos de estas conductas.

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