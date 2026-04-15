El Ballet de La Costa abre su convocatoria 2026 para nuevos bailarines

El Ballet Internacional de La Costa busca renovar y ampliar su elenco estable para los desafíos de este año. En comunicación con Radio Noticias, su director, Julio Medina, anunció que el próximo sábado 18 de abril se realizará la primera convocatoria abierta de 2026. La búsqueda está orientada a jóvenes y adolescentes de todo el distrito que posean conocimientos previos en danzas folclóricas, tango o una formación integral en danza, y que tengan el deseo de sumarse a un proyecto con proyección nacional e internacional.

Medina destacó que, más allá de la técnica, lo que se busca primordialmente es el entusiasmo y las ganas de formar parte de una estructura que funciona como embajadora cultural de nuestra región. El Ballet cuenta con maestros formadores que trabajarán para integrar los conocimientos previos de cada aspirante al lenguaje específico de la compañía. La cita será a las 11:00 horas en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, donde se espera recibir a talentos de todas las localidades que quieran dar su primer paso en el ámbito profesional.

Dale play:

Compartir