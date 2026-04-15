Crisis terminal en PAMI | Denuncian recorte del 52% en pagos a médicos y vaciamiento de servicios

En una dura entrevista con Radio Noticias, Nora Biaggio, referente del Plenario de Trabajadores Jubilados, describió un panorama de «aniquilación» de la obra social de los jubilados. Biaggio denunció que esta semana la situación se agravó tras la decisión del Gobierno de reducir en un 52% el valor de la prestación que reciben los médicos por atender a afiliados de PAMI, lo que ha provocado un paro de profesionales y la interrupción de servicios.

La referente señaló que a este recorte se suma la quita de cápitas a hospitales municipales (como en los casos de Madariaga y Gesell), obligando a los adultos mayores a trasladarse hasta 150 km para encontrar atención en clínicas que, en muchos casos, no existen. Además, advirtió sobre el corte de prestaciones en odontología, bioquímica y la creciente dificultad en farmacias por falta de pago, lo que se suma a la pérdida de la gratuidad en más de 170 medicamentos ocurrida el año pasado. Ante esto, los jubilados exigen el fin de una intervención que dura ya 46 años y la normalización del directorio con participación de los trabajadores.

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