Alerta Sanitaria | El fin del Plan Remediar pone en riesgo la salud de 50.000 vecinos

En una entrevista con Radio Noticias, Facundo Nores, Secretario de Desarrollo Humano, Cultura y Comunidad de La Costa, advirtió sobre el «colapso» que significa para el sistema de atención primaria la destrucción del Programa Remediar. Este plan, nacido tras la crisis del 2001 para garantizar medicamentos esenciales, dejará de funcionar en septiembre tal como lo conocemos, pasando de cubrir 79 medicamentos a solo tres.

Nores fue contundente al analizar el impacto de las políticas de Javier Milei en el territorio: la eliminación del Remediar no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón que incluye el desfinanciamiento del PAMI y la parálisis en la entrega de pensiones y certificados por discapacidad. «Estamos frente a una catástrofe social, productiva y económica», sentenció, detallando que solo en el Partido de La Costa hay entre 40 y 50 mil usuarios que dependen de esta medicación gratuita (insulina, antibióticos, tratamientos para hipertensión) para sobrevivir.

La desaparición de este programa troncal obliga a los municipios a convertirse en la última «muralla de contención», aunque Nores reconoció que las arcas municipales están «acogotadas». Hoy la prioridad absoluta es la compra de alimentos para evitar que el vecino pase hambre, pero la caída del Remediar hará colapsar las unidades sanitarias barriales, ya que la gente no tendrá dónde obtener los medicamentos básicos y terminará desbordando los hospitales con cuadros que antes se resolvían en los centros comunitarios.

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