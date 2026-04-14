Salto de calidad en San Bernardo | Fomento renovará el polideportivo con piso de parquet y mejoras integrales

La Asociación de Fomento San Bernardo encara una de las inversiones más ambiciosas de su historia reciente. En comunicación con Radio Noticias, su presidente, Gastón Reinoso, confirmó la contratación de una empresa de trayectoria internacional para la instalación de un piso de parquet en el polideportivo. Esta obra no solo posicionará a la institución a la altura de los grandes centros deportivos regionales como los de Pinamar o Dolores, sino que también funcionará como un factor clave para la prevención de lesiones en deportistas de alta competencia.

El proyecto es integral e incluye el sellado total del techo para garantizar la durabilidad de la madera, trabajos de pintura y la readecuación de desagües pluviales. Según detalló Reinoso, el inicio de las tareas está programado para el 13 de julio, aprovechando el receso de vacaciones de invierno, con el objetivo de tener la cancha inaugurada para fines de ese mismo mes o principios de agosto. Esta mejora permitirá al club no solo potenciar el básquet y el fútsal local, sino también postularse como sede para eventos y clínicas de nivel profesional.

Los detalles:

Compartir