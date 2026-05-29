La OMIC convoca a juntar firmas en La Costa para rechazar los cambios en Zona Fría que podrían aumentar las tarifas de gas.

El proyecto impulsado por el gobierno nacional para modificar el Régimen de Zona Fría continúa avanzando. Tras la media sanción lograda en la Cámara de Diputados, la iniciativa que promueve La Libertad Avanza deberá ser tratada en el Senado.

El Régimen de Zona Fría en vigencia, dispuesto por la Ley 27.637, contempla que quienes viven en las zonas comprendidas por la disposición consumen hasta 7 veces más gas que el promedio nacional debido a las condiciones climáticas. Por eso, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable y garantizar el derecho a una vivienda digna, la normativa actual dispone la aplicación de subsidios estatales en las tarifas.

Sin embargo, en pos de seguir recortando las prestaciones del Estado a través del ajuste, la administración de Javier Milei pretende reducir el alcance de este beneficio, dejando afuera del régimen al Partido de La Costa y a otras regiones del país. Así, de aprobarse estos cambios, los costeros perderían parcial o totalmente los descuentos en las boletas de gas.

Frente a esta situación, se multiplican las iniciativas en la comunidad de La Costa para evitar un nuevo golpe que deterioraría aún más la delicada situación económica.

En este marco, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) anunció una convocatoria para juntar firmas contra el proyecto. El encuentro será el lunes 1 de junio, entre las 10 y las 13 horas, en la Plaza Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en Calle 30 y 7 de la localidad de zona centro.

Desde la OMIC se informó que las planillas para quienes deseen sumar su firma también se encuentran disponibles en su sede (Avenida 32 entre 3 y 4 de Santa Teresita) y en todos los hospitales, centros comunitarios y delegaciones municipales del distrito. Por lo tanto, los vecinos que quieran expresar su rechazo a la medida podrán hacerlo en su propia localidad.

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