30 de mayo de 2026

El Cine Arenas de San Bernardo recibe el III Encuentro de Lectores

21 horas atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, Maricel Degange anunció la realización del tercer Encuentro de Lectores, que tendrá lugar este sábado 30 de mayo, de 14:00 a 17:00 hs, en las instalaciones del Cine Arenas de San Bernardo.

La organizadora agradeció a las autoridades del cine por ceder desinteresadamente el lugar, permitiendo mudar la actividad del aire libre a un espacio cerrado y cómodo para resguardarse del frío otoñal. La propuesta invita a los vecinos a asistir con su mate y el libro que estén leyendo actualmente para compartir fragmentos y debatir, aclarando que quienes no tengan material o sean más introvertidos pueden acercarse igual a leer los ejemplares disponibles o participar como espectadores.

Dale play:

Compartir

Más historias

image - 2026-05-30T085502.465

Juan Pablo De Jesús continuará al frente de una de las comisiones más influyentes de Diputados

8 horas atrás 0
vidas marinas

Vidas Marinas | El proyecto impulsado por National Geographic que une a los jóvenes costeros con el mar

10 horas atrás 0
image - 2026-05-29T194204.184

La comunidad costera se moviliza contra la eliminación de la Ley de Zona Fría

21 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *