El Cine Arenas de San Bernardo recibe el III Encuentro de Lectores
En comunicación con Radio Noticias, Maricel Degange anunció la realización del tercer Encuentro de Lectores, que tendrá lugar este sábado 30 de mayo, de 14:00 a 17:00 hs, en las instalaciones del Cine Arenas de San Bernardo.
La organizadora agradeció a las autoridades del cine por ceder desinteresadamente el lugar, permitiendo mudar la actividad del aire libre a un espacio cerrado y cómodo para resguardarse del frío otoñal. La propuesta invita a los vecinos a asistir con su mate y el libro que estén leyendo actualmente para compartir fragmentos y debatir, aclarando que quienes no tengan material o sean más introvertidos pueden acercarse igual a leer los ejemplares disponibles o participar como espectadores.
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