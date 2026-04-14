Frente común de intendentes | Kicillof encabezó el reclamo ante Nación por obras y fondos paralizados

Este martes, el gobernador Axel Kicillof se reunió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con más de cien intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), en una jornada marcada por un fuerte reclamo al Ministerio de Economía de la Nación. El petitorio, entregado por jefes comunales de 18 provincias, exige la reactivación inmediata de la obra pública, la transferencia de fondos adeudados y que se retrotraigan los precios de los combustibles al valor del 1° de marzo.

Durante el encuentro, Kicillof calificó la política económica actual como una «catástrofe social y productiva», denunciando que el Gobierno nacional incumple leyes y desfinancia programas esenciales en todas las áreas. Por su parte, el presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, advirtió que los municipios son el «primer oído» de los vecinos y que la situación social «no da para más». La movilización buscó visibilizar el impacto del recorte de recursos nacionales en la gestión cotidiana de las ciudades y proponer un modelo alternativo que priorice la producción y el empleo.

Crisis de recaudación: El impacto directo en el bolsillo de los municipios

La caída del poder adquisitivo y el recorte de fondos nacionales han configurado un escenario de emergencia para los jefes comunales de diversos puntos del país. A la par de la reducción en la coparticipación, los distritos enfrentan una «tormenta perfecta» entre la baja de la recaudación propia y el aumento de la demanda de asistencia social.

El caso Villa Gesell: El intendente Gustavo Barrera anunció la postergación del pago de haberes a funcionarios y concejales. Según detalló, el municipio dejó de percibir cerca de $3.000 millones en el último año debido a la merma en la coparticipación provincial, producto de la caída general de la actividad.

El intendente Gustavo Barrera anunció la postergación del pago de haberes a funcionarios y concejales. Según detalló, el municipio dejó de percibir cerca de en el último año debido a la merma en la coparticipación provincial, producto de la caída general de la actividad. Emergencia salarial en Entre Ríos: En la localidad de Sauce de Luna, la falta de liquidez llevó al intendente Alcides Alderete a implementar una medida excepcional: el pago de una parte de los sueldos municipales mediante «vales alimenticios» (estilo ticket canasta), ante la imposibilidad de cubrir la totalidad de la nómina en efectivo.

En la localidad de Sauce de Luna, la falta de liquidez llevó al intendente Alcides Alderete a implementar una medida excepcional: el pago de una parte de los sueldos municipales mediante (estilo ticket canasta), ante la imposibilidad de cubrir la totalidad de la nómina en efectivo. Contraste oficial: Frente a estos indicadores de asfixia financiera, el presidente Javier Milei defendió el rumbo económico a través de sus redes sociales. El mandatario calificó como «falso» que la situación sea crítica y aseguró que Argentina se encamina a ser el país con «mayor crecimiento de la región», a pesar de los reclamos por la paralización de la obra pública y el desfinanciamiento de programas sociales.

Radiografía de la crisis municipal: El «Frente Federal» y el conflicto por el impuesto a los combustibles

El conflicto del Impuesto a los Combustibles: Gabriel Katopodis, Ministro de Infraestructura Bonaerense, calificó como un «fraude» que el Gobierno Nacional recaude el impuesto a los combustibles y no lo coparticipe para obras viales ni baje el precio del litro de nafta. La exigencia es concreta: retrotraer el precio al 1° de marzo y reactivar las rutas y obras de infraestructura paralizadas en todo el país que deberían financiarse con ese tributo específico.

Gabriel Katopodis, Ministro de Infraestructura Bonaerense, calificó como un «fraude» que el Gobierno Nacional recaude el impuesto a los combustibles y no lo coparticipe para obras viales ni baje el precio del litro de nafta. La exigencia es concreta: y reactivar las rutas y obras de infraestructura paralizadas en todo el país que deberían financiarse con ese tributo específico. Impacto en la logística regional: Se advirtió que el costo actual de los combustibles no solo afecta al usuario particular, sino que genera un efecto dominó en el precio de los alimentos debido al encarecimiento de los fletes y el transporte de carga , golpeando directamente a las economías regionales.

Se advirtió que el costo actual de los combustibles no solo afecta al usuario particular, sino que genera un efecto dominó en el precio de los alimentos debido al encarecimiento de los , golpeando directamente a las economías regionales. Derrumbe de la Coparticipación: Fernando Espinoza (La Matanza) aportó un dato estadístico alarmante: los municipios han sufrido una caída promedio del 24% en términos reales en su coparticipación . Esta pérdida de casi un cuarto de sus ingresos operativos es lo que pone en riesgo el pago de salarios y la recolección de residuos.

Fernando Espinoza (La Matanza) aportó un dato estadístico alarmante: los municipios han sufrido una . Esta pérdida de casi un cuarto de sus ingresos operativos es lo que pone en riesgo el pago de salarios y la recolección de residuos. Unidad política inédita: El encuentro se destacó por reunir a más de 150 intendentes de signos políticos tradicionalmente enfrentados, incluyendo a radicales, vecinalistas y dirigentes de Juntos por el Cambio , quienes coincidieron en que el modelo actual está generando un «desastre» en las ciudades industriales y productivas.

El encuentro se destacó por reunir a más de 150 intendentes de signos políticos tradicionalmente enfrentados, incluyendo a , quienes coincidieron en que el modelo actual está generando un «desastre» en las ciudades industriales y productivas. Endeudamiento familiar: Se denunció una nueva problemática social en los barrios: vecinos que utilizan la tarjeta de crédito para comprar alimentos básicos, lo que genera una bola de nieve de deuda financiera en los sectores más vulnerables y de clase media.

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