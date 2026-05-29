29 de mayo de 2026

El Instituto 89 de Mar de Ajó realiza una caminata playera y presenta la camiseta de la correcaminata

4 horas atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, Lucía Bernal, integrante del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 89 «Dr. René Favaloro», invitó a la comunidad a participar de una caminata saludable que se realizará este sábado a las 14:30 hs, partiendo desde el monumento de la Margarita (la orca) en Mar de Ajó.

La actividad constará de un recorrido de 4 kilómetros por la playa. Bernal explicó que el encuentro servirá para abrir las inscripciones y presentar la camiseta oficial de la gran correcaminata del 20 de junio, evento que se desarrollará bajo el lema «Ponete la camiseta del 89» y que incluirá un homenaje al joven Juan, contando con el acompañamiento de la Fundación Estrellas Amarillas para concientizar sobre seguridad vial.

Los detalles:

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