Mar de Ajó | El Banco Ortopédico suma nuevos elementos para la comunidad

En una entrevista con Radio Noticias, Néstor Carreño, responsable del Banco Ortopédico Solidario de Mar de Ajó, compartió la excelente noticia de la adquisición de nuevos elementos para asistir a vecinos con problemas de salud. Gracias a una donación del consorcio de un edificio local, Carreño pudo comprar bastones, botas walker, andadores y muletas nuevas, lo que permite brindar una respuesta inmediata sin necesidad de pasar por el proceso de reparación que habitualmente realiza de forma manual en su taller.

Néstor, quien lleva adelante esta misión de manera puramente familiar y con recursos propios desde hace años, destacó que su banco no solo asiste al Partido de La Costa, sino que ha enviado elementos a provincias como Tucumán, Catamarca y Córdoba. Sin embargo, expresó su preocupación por la falta de devolución de algunos préstamos, lo que limita la capacidad de ayudar a otros vecinos en situaciones críticas. El taller funciona en su propio domicilio en Villa Clelia y se sostiene gracias al apoyo de su familia y a la recuperación de elementos usados que la gente dona.

Los detalles:

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