El adiós a una histórica | Falleció Mabel Vivardo, pionera de la comunicación regional

El fallecimiento de Mabel Vivardo deja un vacío difícil de dimensionar en la historia reciente de la comunicación local. No se trata solamente de la partida de una periodista, sino de una voz que durante décadas supo interpretar, traducir y, muchas veces, interpelar la vida pública de toda una comunidad.



Nacida el 3 de mayo de 1937 en Mar del Plata, su formación como profesora de Filosofía, de Francés y para la enseñanza primaria no fue un dato accesorio: fue la base de una mirada analítica, rigurosa y profundamente comprometida con la palabra. Cuando llegó a San Clemente del Tuyú en 1961, el Partido de La Costa todavía estaba en plena construcción de su identidad, y allí estuvo ella, desde el inicio, narrando ese proceso.

Su paso por el diario El Nacional de Dolores y luego su rol como Jefa de Estación de Radio de La Costa marcaron una trayectoria profesional que se consolidó en emisoras como Radio Bahía, Radio Oceánica y Radio San Clemente. Pero más allá de los cargos, hubo un rasgo constante: la vocación por informar con criterio y por sostener una línea editorial propia, sin concesiones fáciles.

Quizás su sello más reconocible haya sido el programa “Nos los representantes”, un espacio donde la política y la vida institucional de la región encontraban no solo cobertura, sino también contexto. En tiempos donde la información suele fragmentarse o superficializarse, Mabel apostaba por la explicación, por el seguimiento y por la memoria. Entendía que el periodismo no era solo contar lo que pasa, sino ayudar a comprender por qué pasa y a quiénes involucra.

Su figura queda asociada a una etapa del periodismo donde la cercanía con la comunidad no implicaba complacencia, sino responsabilidad. Donde el micrófono no era un amplificador de consignas, sino una herramienta para construir ciudadanía.



Hoy, con su partida, se va también parte de esa tradición. Queda, sin embargo, su legado: una forma de ejercer el periodismo con profundidad, con formación y con compromiso con lo público. Y en un contexto donde esos valores no siempre abundan, su trayectoria se vuelve todavía más relevante.

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