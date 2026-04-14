Conexión laboral en La Costa | Lanzan «Promover Oficios» para vincular a trabajadores con la comunidad

La Municipalidad de La Costa puso en marcha el programa “Promover Oficios”, una política pública diseñada para jerarquizar el trabajo autogestivo y facilitar la búsqueda de servicios técnicos y personales en las 14 localidades. El objetivo central es crear un puente directo entre quienes poseen un «saber hacer» (en rubros como construcción, mantenimiento, reparaciones y servicios generales) y los vecinos que necesitan contratar personal calificado de forma local.

El programa funcionará a través de un Registro Municipal de Trabajadores con Oficios, cuya primera etapa consiste en una preinscripción online. Luego de completar el formulario, los trabajadores pasarán por una instancia de validación presencial de datos y documentación. A futuro, la iniciativa contempla no solo la visibilidad en una «ventanilla digital» para agilizar las contrataciones, sino también un esquema de acompañamiento que incluirá capacitaciones específicas y herramientas para la formalización de cada actividad. Los interesados ya pueden anotarse en lacosta.gob.ar/formulario-promover-oficios/.

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