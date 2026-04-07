El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la reglamentación del fondo destinado a los municipios previsto en el Presupuesto 2026, una medida que busca ordenar la distribución de recursos y atender la situación financiera de las comunas.

La iniciativa, impulsada por la gestión de Axel Kicillof, establece los criterios y mecanismos para la asignación de partidas a los distritos bonaerenses, en un contexto marcado por tensiones fiscales y reclamos de intendentes por mayores transferencias.

Un instrumento financiero para los distritos

Según se informó, el fondo permitirá a los municipios acceder a recursos con destino específico, orientados principalmente a sostener servicios, afrontar gastos corrientes y ejecutar obras de menor escala.

Desde la administración provincial señalaron que la reglamentación apunta a dar previsibilidad en la llegada de fondos, un aspecto que venían reclamando distintos jefes comunales ante las dificultades para afrontar compromisos básicos.

En ese sentido, se indicó que los recursos serán distribuidos bajo parámetros objetivos, contemplando variables como población, necesidades estructurales y situación económica de cada distrito.

Reclamos y contexto económico

El anuncio se produce en un escenario donde varios intendentes venían advirtiendo sobre problemas para cubrir salarios y garantizar prestaciones esenciales, en medio de una caída de la recaudación y el impacto de la coyuntura económica nacional.

Si bien el fondo ya estaba contemplado en la ley de Presupuesto, su reglamentación era un paso necesario para su implementación efectiva.

Desde el Ejecutivo provincial sostuvieron que la medida busca fortalecer el funcionamiento de los municipios sin alterar el esquema de coparticipación vigente.

Expectativa en los municipios

Tras la oficialización, se abre una etapa de seguimiento por parte de los gobiernos locales, que deberán adecuarse a los requisitos establecidos para acceder a los recursos.

El instrumento se suma a otras herramientas de financiamiento que la Provincia viene utilizando para asistir a los distritos, en un contexto donde la gestión de los recursos se vuelve un eje central de la administración pública.

Compartir