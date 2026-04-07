Bianco defendió las elecciones bonaerenses 2025 y cruzó a libertarios en medio del debate por la boleta única en Argentina.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se refirió al debate sobre la implementación de la boleta única y respondió a cuestionamientos realizados por sectores de La Libertad Avanza tras las elecciones provinciales de 2025.

Durante declaraciones públicas, el funcionario sostuvo que los comicios realizados en la provincia de Buenos Aires fueron “los más transparentes de la historia”, en respuesta a planteos que ponen en duda el sistema actual de votación con boleta partidaria.

El eje del debate gira en torno a la posibilidad de avanzar hacia un esquema de boleta única, impulsado por distintos espacios políticos a nivel nacional y provincial, bajo el argumento de mejorar la transparencia y reducir costos electorales.

Cruce político por el sistema electoral

En ese marco, Bianco cuestionó las críticas libertarias y defendió el sistema vigente. Según expresó, no existen elementos que indiquen irregularidades estructurales en el proceso electoral bonaerense.

“Fueron elecciones absolutamente transparentes”, remarcó el funcionario, al tiempo que señaló que los mecanismos de fiscalización y control funcionan correctamente.

Desde sectores libertarios, en tanto, se vienen planteando objeciones al sistema tradicional, promoviendo cambios hacia la boleta única en papel como herramienta para evitar prácticas como el robo de boletas o la fragmentación de la oferta electoral en el cuarto oscuro.

Debate abierto hacia 2027

El tema se inscribe en una discusión más amplia sobre reformas políticas en la Argentina, donde distintas provincias ya implementaron variantes de boleta única, mientras que otras —como Buenos Aires— mantienen el sistema partidario tradicional.

La definición sobre posibles cambios dependerá de consensos legislativos y del posicionamiento de los principales actores políticos de cara al próximo calendario electoral.

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