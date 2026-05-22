Crece la preocupación en La Costa por el proyecto que podría reducir subsidios de Zona Fría y aumentar tarifas de gas.

La media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados el proyecto para modificar el régimen de Zona Fría empezó a generar fuerte repercusión en distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires, especialmente en ciudades de la Costa Atlántica donde miles de usuarios podrían perder descuentos en las tarifas de gas.

El proyecto impulsado por el gobierno nacional propone reducir el alcance del beneficio creado y ampliado en 2021, cuando más de 50 municipios bonaerenses —entre ellos el Partido de La Costa— fueron incorporados al esquema de descuentos sobre la factura de gas.

Qué cambia con la nueva ley

La iniciativa ya aprobada en Diputados y ahora girada al Senado modifica dos aspectos centrales:

Reduce el alcance geográfico del beneficio

Cambia el criterio general por uno focalizado según ingresos

Hasta ahora, los usuarios alcanzados por Zona Fría accedían automáticamente a descuentos del 30% y del 50% sobre la tarifa de gas.

Con la reforma, el subsidio dejaría de ser general para millones de hogares y quedaría limitado principalmente a:

Usuarios de menores ingresos

Beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Sectores vulnerables específicos

Además, otro cambio importante es que el descuento ya no se aplicaría sobre toda la factura, sino únicamente sobre el consumo de gas, dejando afuera cargos fijos y otros componentes del servicio.

Cómo impactaría en el Partido de La Costa

El Partido de La Costa aparece entre los distritos bonaerenses que podrían perder el beneficio generalizado si el proyecto se convierte en ley.

Esto implicaría que muchos usuarios que hoy reciben descuentos automáticos deberían reinscribirse o acreditar determinadas condiciones socioeconómicas para mantener parte del subsidio.

En términos concretos, quienes quieran conservar el beneficio deberían:

Estar inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE)

Cumplir límites de ingresos establecidos por Nación

O acreditar situaciones especiales como discapacidad o vulnerabilidad social

La principal preocupación en municipios costeros pasa por el fuerte impacto que tienen las tarifas de gas durante el invierno, especialmente en hogares de jubilados y trabajadores con ingresos medios.

Repercusiones políticas y sociales

La medida generó repercusiones inmediatas en redes sociales, medios regionales y dirigentes políticos bonaerenses.

En La Costa, distintos sectores comenzaron a advertir sobre el impacto económico que podría generar la pérdida del beneficio, en un contexto donde las tarifas ya representan una fuerte presión sobre los hogares. El propio intendente Municipal hablo en Radio Noticias Web solicitando a la gente resistir este embate al bolsillo.

A nivel nacional, legisladores opositores calificaron la iniciativa como un “tarifazo encubierto”, mientras que desde el oficialismo sostienen que el esquema actual terminó beneficiando también a sectores de altos ingresos y que el objetivo es “focalizar la ayuda”.

Un debate que recién empieza

La discusión ahora pasará al Senado, donde el proyecto deberá buscar aprobación definitiva.

Mientras tanto, en municipios de la Costa Atlántica crece la incertidumbre sobre el impacto que podría tener la medida en miles de usuarios residenciales. El diputado nacional Martin Yesa quien en su etapa de intendente apoyaba el beneficio ahora voto a favor de recortarlo. Tambien gran parte de la dirigencia politica de toda la Costa Atlantica hace oir su voz en medios y redes sociales.

Porque más allá de la discusión técnica o fiscal, el tema toca un punto sensible: el costo de vivir y calefaccionarse en ciudades donde el invierno golpea fuerte y donde el beneficio de Zona Fría había pasado, para muchas familias, de ser una ayuda extraordinaria a convertirse en una parte necesaria de la economía cotidiana.

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