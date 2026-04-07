La Lucila | Abren inscripción para el curso de Manipulación de Alimentos

El Centro de Formación Laboral (CFL) N° 401 de La Lucila del Mar dictará este viernes una nueva jornada de Manipulación de Alimentos. En diálogo con Radio Noticias, Carina Dalai explicó que la decisión de comenzar con estas capacitaciones en abril responde a la necesidad de que todos los trabajadores del sector cuenten con el carnet obligatorio (Ley 18.284) antes del inicio de la temporada alta.

El curso es abierto al público de todas las localidades, desde San Clemente hasta Nueva Atlantis y zonas vecinas. Los interesados deben presentarse con copia de DNI, una foto color y el último certificado de estudios. Dalai destacó que, además de otorgar el carnet con validez por tres años, el taller es fundamental para actualizar conceptos sobre la inocuidad alimentaria y los constantes cambios en el Código Alimentario Argentino.

Compartir