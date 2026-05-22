Una investigación conjunta entre Seguridad de La Costa y la Policía permitió esclarecer un robo en Nueva Atlantis, recuperar objetos robados y detener a un sospechoso.

Una exitosa investigación permitió esclarecer un robo ocurrido en la localidad de Nueva Atlantis, en la zona sur del Partido de La Costa.

El trabajo articulado entre la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de La Costa, los operadores del Centro de Monitoreo Municipal y el personal policial de Nueva Atlantis fue clave para avanzar en la causa y lograr resultados positivos.

La investigación se inició tras la denuncia de un vecino, quien constató que delincuentes habían ingresado a su vivienda y sustraído diversos bienes.

Las tareas investigativas incluyeron el análisis de registros de cámaras de seguridad municipales y privadas, la recepción de testimonios y distintos trabajos de seguimiento. A partir de las pruebas recolectadas, se solicitó la correspondiente orden de allanamiento.

Durante el procedimiento, se logró el secuestro de una bicicleta y cinco televisores de distintos tamaños y marcas, elementos vinculados al hecho investigado. Además, fue detenido un hombre mayor de edad, apodado “Titino”, quien quedó a disposición de la Justicia acusado del delito de robo.

Desde las autoridades destacaron el trabajo conjunto entre la Policía y el área de Seguridad del municipio, así como también el aporte fundamental de las cámaras de videovigilancia para identificar al autor y recuperar los objetos robados.

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