22 de mayo de 2026

Kreplak | “El gobierno nacional ataca la situación del IOMA porque no tiene respuestas serias para la salud”

12 segundos atrás 0

Tras la multitudinaria Marcha Federal de Salud, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cruzó con dureza las críticas del Gobierno Nacional hacia el IOMA. El funcionario afirmó que los ataques buscan desviar el foco del desfinanciamiento general que sufre el sistema de salud tras la pérdida de 742.000 coberturas privadas y la eliminación del programa Remediar. Respecto al IOMA, Kreplak respaldó su gestión con datos de producción y atribuyó las dificultades financieras a la abultada deuda del Estado nacional con la Provincia y al déficit salarial de los municipios.

Datos clave de la situación sanitaria:

  • Demanda en alza: El 50% de las personas atendidas hoy en hospitales públicos bonaerenses tiene cobertura, pero recurre al Estado porque el sistema privado acotó prestaciones.
  • Crecimiento de IOMA (2023-2025): Las consultas ambulatorias subieron un 40%, el diagnóstico por imágenes un 8%, los medicamentos de alto costo un 27% y las prótesis un 16%.
  • El rojo municipal: El congelamiento de sueldos municipales genera un déficit mensual de casi $10.000 millones para la obra social.
  • Deuda macro: Kreplak recordó que la deuda total de Nación con la Provincia ya supera los 20 billones (millones de millones) de pesos.
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