Paraje Pavón | Una abuela solicita el restablecimiento del vínculo con su nieto bajo resguardo estatal

En una entrevista brindada a Radio Noticias, Verónica Acosta, vecina de Paraje Pavón, expuso la delicada situación que atraviesa tras la separación de su nieto de dos años y seis meses. Según relató Acosta, el menor se encuentra bajo el resguardo del Servicio Local desde el pasado 10 de febrero, luego de un conflicto derivado de los problemas de salud y consumos problemáticos que padece la madre del niño.

La abuela, quien afirma haber criado al menor desde su nacimiento, manifestó su profunda preocupación por la falta de información clara sobre el paradero y el estado del niño durante los primeros 50 días de separación.

Verónica explicó que, tras enfrentar dificultades con el asesoramiento legal inicial, ha logrado contactar a un nuevo abogado para iniciar formalmente el pedido de revinculación.

Para costear los gastos legales, la familia se encuentra realizando rifas y venta de alimentos, apelando a la solidaridad de la comunidad.

Acosta subrayó que su único objetivo es garantizar el bienestar del niño, señalando que existen informes del Servicio Local que cuestionan la aptitud de su hogar, puntos que ella busca aclarar ante la justicia de Dolores para recuperar el contacto con su nieto.

Se lo llevaron sin ninguna orden, sentenció Acosta sobre el accionar del servicio local lavallense.

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