San Clemente | Llega el «Hot Rod Race 2026» a la Plaza Gauchos del Sur

Este sábado 11 y domingo 12 de abril, San Clemente del Tuyú se convertirá en el epicentro de la cultura automovilística con la realización del “Hot Rod San Clemente Race 2026”. El evento, con acceso libre y gratuito, tendrá lugar en la Plaza Gauchos del Sur (Av. San Martín y calle 8), donde se desplegará una imponente exhibición de vehículos Hot Rod y autos clásicos. La propuesta integra un «car show», feria custom, patio gastronómico con food trucks y presentaciones de bandas en vivo, ofreciendo una dinámica continua para toda la familia durante ambas jornadas.

La organización, a cargo de San Clemente Race junto a los Bomberos Voluntarios de la localidad, cuenta además con el apoyo de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, que implementará promociones especiales en alojamientos y servicios para los visitantes. Con sectores diferenciados para emprendedores, espectáculos musicales y la tradicional exhibición de «fierros», el evento promete motorizar la actividad local y atraer a fanáticos de toda la región en un fin de semana a puro motor.

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