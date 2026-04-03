Pascua en La Costa | Lanzan una amplia red de puntos de venta de productos locales

Con el objetivo de fomentar el consumo interno y apoyar a los emprendedores regionales, la Municipalidad de La Costa presentó un listado de comercios y ferias donde se podrán adquirir huevos y roscas de Pascua de elaboración local. La iniciativa busca que vecinos y turistas accedan a productos frescos y de calidad, fortaleciendo la economía del distrito durante este fin de semana largo. La oferta incluye opciones tradicionales en chocolaterías reconocidas de todas las localidades y alternativas sin TACC para personas celíacas.

Además de los locales comerciales que operan en sus horarios habituales, el programa Mercados Bonaerenses desplegará ferias especiales hasta hoy domingo 5 de abril. En San Clemente, los puestos estarán ubicados en Avenida San Martín y calle 2, de 17:00 a 23:00; mientras que en Santa Teresita la actividad se concentrará en calle 39 y Costanera, de 16:00 a 22:00. Esta es una excelente oportunidad para que las familias costeras celebren estas Pascuas apoyando el trabajo de nuestros productores locales.

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