Una encuesta nacional revela que el 85% siente que su salario pierde contra la inflación y crece la preocupación económica.

Mientras el Gobierno nacional celebra la desaceleración de la inflación, una encuesta nacional muestra que la mayoría de los argentinos sigue sintiendo que su salario pierde la carrera contra los precios.

Según un relevamiento de la consultora Zentrix, el 85,1% de los encuestados considera que sus ingresos no le están ganando a la inflación, mientras que siete de cada diez creen que los números publicados por el INDEC no reflejan lo que ocurre en su vida cotidiana.

La diferencia entre las estadísticas y la percepción aparece cada vez más presente en las conversaciones diarias.

En ciudades como las del Partido de La Costa, donde gran parte de la economía depende del turismo, el comercio y los servicios, la sensación de que el dinero alcanza cada vez menos se repite tanto entre trabajadores como entre comerciantes.

Llegar a fin de mes

El estudio también revela que el 64,4% de las personas asegura que sus ingresos alcanzan como máximo hasta el día 20 de cada mes.

Detrás de ese dato aparece una realidad conocida por muchas familias:

Menos capacidad de ahorro.

Mayor uso de tarjetas de crédito.

Postergación de compras.

Menor consumo.

La situación se vuelve especialmente sensible en municipios turísticos donde la actividad económica suele depender de temporadas y fines de semana largos.

Más allá de los números

El informe muestra que el problema ya no parece ser solamente cuánto aumenta la inflación sino cuánto dura el sueldo.

La diferencia es importante porque explica por qué, incluso cuando algunos indicadores macroeconómicos mejoran, gran parte de la población continúa manifestando preocupación por su situación económica personal.

Y en localidades como las de La Costa, donde el invierno suele reducir la actividad económica, el bolsillo vuelve a ocupar el centro de las preocupaciones.

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