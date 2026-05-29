Fiesta de la Torta Argentina | «Nos vuelve a sorprender, es una fiesta que no tiene techo»

En diálogo con Radio Noticias, Inés Barragán, Secretaria de Turismo de Dolores, trazó un balance sumamente positivo sobre la 12ª Fiesta de la Torta Argentina.

La funcionaria reconoció que, ante el complejo contexto económico nacional y tratándose de un feriado a fin de mes, la organización tenía cierto temor inicial. Sin embargo, el evento superó todas las expectativas: las ventas de las productoras locales equivalieron a más de 170 millones de pesos.

Barragán destacó el minucioso trabajo en red del municipio y la presencia espontánea de chefs reconocidos, creadores de contenido gastronómico e integrantes de otros municipios interesados en replicar el modelo organizativo.

Los detalles:

Compartir