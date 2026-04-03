«Malvinas es defender todo lo que hoy está en venta»

En una jornada marcada por la emoción y el reclamo de soberanía, el Partido de La Costa conmemoró el 44º aniversario de la Gesta de Malvinas. El intendente Juan de Jesús encabezó los homenajes que recorrieron el distrito, rindiendo tributo al marinero Héctor Dufrechou en Mar de Ajó Norte y a los soldados Aldo Omar Ferreyra y José Luis Rodríguez en Santa Teresita, para culminar con un multitudinario acto central en la Plaza Malvinas Argentinas de Las Toninas.

Durante el acto, el secretario de la Casa de Veteranos local, Enrique Cerezo, brindó un discurso contundente donde afirmó que «nunca fuimos excombatientes, seguimos peleando por nuestros derechos». Cerezo vinculó la causa Malvinas con la defensa actual de los recursos naturales, los ríos y la Antártida, advirtiendo sobre el riesgo de entrega del patrimonio nacional. Por su parte, el intendente Juan de Jesús llamó a la unidad del pueblo para enfrentar los desafíos actuales, subrayando que la soberanía se construye día a día en las escuelas, los hospitales y la cultura, defendiendo la dignidad de cada argentino.

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