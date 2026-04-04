Kicillof | «La causa Malvinas debe unirnos frente a quienes pretenden el olvido»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó junto a sus pares de Tierra del Fuego y La Rioja el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en la ciudad de Ushuaia. Durante la ceremonia, el mandatario bonaerense reafirmó el compromiso con la soberanía nacional y lanzó duras críticas a la gestión de Javier Milei, señalando que el Gobierno Nacional expresa un «desprecio por el federalismo y la soberanía» al no priorizar los recursos estratégicos que representan las islas para el futuro del país.

La agenda del gobernador en el sur incluyó también su participación en la histórica vigilia de Río Grande y una reunión de trabajo en Tolhuin. Allí, junto al ministro de Gobierno Carlos Bianco, Kicillof analizó el impacto de las políticas económicas nacionales y firmó convenios de cooperación universitaria a través del Programa Puentes, con el objetivo de fortalecer la formación profesional en la región. «No vamos a olvidar a los soldados que dieron la vida ni dejaremos de acompañar a los sobrevivientes», concluyó el mandatario ante veteranos y familiares.

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