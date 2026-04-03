El Partido de La Costa se viste de rojo para concientizar sobre el Parkinson | Jornada integral en Mar de Ajó

En el marco del Día Internacional del Parkinson, que se conmemora el próximo 11 de abril, la Fundación Demarchis llevará adelante una jornada de capacitación y visibilización en el Partido de La Costa. En diálogo con Radio Noticias, Micaela Demarchis explicó que la iniciativa surge de una experiencia familiar con el objetivo de promover un tratamiento multidisciplinario y brindar herramientas concretas para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La actividad busca desmitificar la enfermedad crónica y destacar la importancia del acompañamiento psicológico y terapéutico.

La jornada comenzará por la mañana en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó con disertaciones de profesionales de la salud, orientadas tanto a especialistas como a la comunidad en general. Por la tarde, la acción se trasladará al espacio público con intervenciones en puntos estratégicos del distrito, donde el color rojo y el símbolo del tulipán serán los protagonistas. Demarchis enfatizó que la información es la clave para comprender a quienes padecen esta afección y para derribar las barreras sociales que genera el desconocimiento.

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