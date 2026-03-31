Foro de Comunicación en San Juan | Estrategias para conectar lo digital y lo territorial en 2026

El comunicador Esteban Concia brindó detalles en Radio Noticias sobre el reciente foro de comunicación realizado en la localidad de Pocito, San Juan, que convocó a más de 150 participantes, entre estudiantes, equipos municipales y referentes políticos. El encuentro, parte de un plan federal de capacitación, se centró en la necesidad de construir legitimidad y gobernabilidad en un contexto de alta desconfianza hacia las instituciones. Concia subrayó que ya no tiene sentido dividir el mundo «físico» del «digital», ya que la ciudadanía toma decisiones basadas en ambos entornos de manera simultánea.

Uno de los ejes centrales fue el desafío del peronismo frente a la «batalla cultural» en redes sociales. Concia instó a recuperar la capacidad histórica del movimiento para generar mensajes simbólicos y emocionales de alto impacto (como el concepto de «mi hijo el doctor»), adaptándolos a los formatos actuales de consumo rápido. Asimismo, destacó el avance de la Inteligencia Artificial, señalando que aplicaciones como ChatGPT han sido las más descargadas en Argentina en lo que va del año, lo que obliga a los equipos de comunicación a integrar estas herramientas no como una opción, sino como una realidad ya instalada en la sociedad.

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