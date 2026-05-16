Hoy se celebran los «Cumple Fiesta» en Costa Azul y Mar de Ajó

Tras la postergación por mal tiempo el pasado fin de semana, la Municipalidad de La Costa concreta hoy, sábado 16, una nueva jornada del programa Cumple Fiesta. Esta iniciativa, que busca garantizar que todos los niños y niñas del distrito tengan su festejo de cumpleaños, se desarrollará de 14:00 a 17:00 hs en un ambiente de juegos, música y celebración compartida.

La jornada se llevará adelante de forma simultánea en dos sedes: en el CAPS de Costa Azul (Moreno y Catamarca) y en el CAPS Eva Perón de Mar de Ajó (Cramer y Pueyrredón). El programa está orientado a chicos y chicas desde nivel inicial hasta los 12 años, funcionando como un espacio de encuentro comunitario donde las familias pueden celebrar los nacimientos del mes de manera colectiva y gratuita.

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