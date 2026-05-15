15 de mayo de 2026

La Escuela N° 3 de San Clemente celebra su aniversario

11 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el profesor Maxi De Luca brindó detalles sobre los festejos por el aniversario de la Escuela Secundaria N° 3 de San Clemente del Tuyú. El docente destacó el profundo vínculo emocional que une a la institución con la localidad, siendo un pilar fundamental en la formación de muchísimas generaciones de vecinos.

Durante la entrevista, De Luca repasó la importancia de celebrar este «cumpleaños» reconociendo el esfuerzo de los pioneros, los docentes y las familias que han pasado por sus aulas. La jornada aniversario se vive como un reencuentro comunitario donde se pone en valor la identidad sanclementina y el rol social que la escuela pública sigue cumpliendo en el crecimiento del Partido de La Costa.

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