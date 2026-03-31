Dolores y una Semana Santa entre termas, naturaleza y cicloturismo

La ciudad de Dolores se consolida como un destino clave de cercanía para este fin de semana largo. En diálogo con Radio Noticias 105.7, la secretaria de Turismo, Inés Barragán, detalló la variada oferta que combina descanso, recreación y eventos deportivos. El Parque Termal Dolores se mantiene como el gran atractivo central, ofreciendo múltiples piscinas y servicios de bienestar. Además, la funcionaria destacó la realización de un evento inclusivo sin precedentes en la región: el Primer Encuentro de Cicloturismo para personas con discapacidad, marcando un hito en la agenda de anfitrionismo de la ciudad.

Para quienes buscan conectar con el aire libre, la ciudad ofrece espacios verdes renovados como el Paseo de la Guitarra, que cuenta con parrillas, fogones y canchas deportivas. Entre las actividades familiares más destacadas se encuentra el Laberinto, un predio diseñado para el entretenimiento de grandes y chicos en un entorno seguro y cuidado. Barragán enfatizó que todas las plazas y paseos públicos están preparados para recibir a los visitantes que deseen disfrutar de una tarde de mate y juegos, posicionando a Dolores como una opción integral de turismo de escapada.

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