IOMA advirtió sobre filtración de padrones y posibles estafas. Recomiendan no compartir datos ni responder mensajes sospechosos.

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) emitió un comunicado oficial en el que informó sobre la detección de un ataque cibernético que afecta los padrones de afiliación, y advirtió sobre posibles intentos de estafa a sus afiliados y afiliadas.

A través de su cuenta oficial en X, @IOMAgba, el organismo señaló que ya se iniciaron acciones legales correspondientes y que se trabaja en conjunto con las autoridades competentes para investigar el hecho.

«IOMA informa que se ha detectado un ataque cibernético que afecta los padrones de afiliación», indicaron desde la obra social, al tiempo que remarcaron que el objetivo es frenar posibles maniobras fraudulentas.

Recomendaciones ante posibles estafas

Desde el organismo también alertaron sobre la presencia de falsos gestores que podrían contactar a afiliados con el argumento de “actualizar el padrón”, “renovar credenciales” o “confirmar datos”.

En ese sentido, IOMA difundió una serie de recomendaciones de seguridad:

No responder mensajes ni hacer clic en enlaces sospechosos.

Bloquear al remitente o número desconocido.

Realizar la denuncia a través de los canales oficiales.

No compartir claves, contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios o de Clave Fiscal.

Además, recordaron que la información oficial se publica exclusivamente en sus canales institucionales.

Para ampliar la información, se puede consultar el comunicado completo en el sitio oficial:

👉 https://ioma.gba.gob.ar/index.php/2026/03/30/alerta-por-la-filtracion-de-padrones-de-afiliacion-y-medidas-de-seguridad-adoptadas/

Compartir