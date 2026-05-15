Juegos Mayores | Deporte, cultura, encuentro y premios para los adultos de La Costa

En comunicación con Radio Noticias, el coordinador Sergio Tataryn anunció el relanzamiento de los Juegos Mayores Municipales, una iniciativa de la Subsecretaría de Deportes y Alto Rendimiento que vuelve tras un año de ausencia. Estos juegos están diseñados para adultos mayores de 60 años, aunque disciplinas como el Newcom y el tenis de mesa permiten la participación desde los 55 años.

Tataryn destacó que, ante el contexto económico actual, el municipio garantiza un viaje como premio para los ganadores, priorizando el valor del encuentro y el disfrute por encima de la competencia. La edición 2026 constará de tres fechas: la primera será el 13 de junio en Mar de Ajó, mientras que las dos restantes se llevarán a cabo después del receso invernal en Santa Teresita y Mar del Tuyú. La inscripción es simplificada, pudiendo realizarse incluso el mismo día del evento en el lugar de competencia.

Los detalles:

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