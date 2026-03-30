31 de marzo de 2026

Santa Teresita celebró sus 80 años con una plaza colmada y la elección de sus nuevas representantes

21 horas atrás 0

A pesar de las inclemencias climáticas que obligaron a reprogramar parte del cronograma, la Fiesta por el 80° Aniversario de Santa Teresita cerró este domingo con un balance sumamente positivo. En diálogo con Radio Noticias, Silvia Fallesen, integrante de la comisión directiva, destacó el acompañamiento de los vecinos y turistas que llenaron la plaza para disfrutar de los puestos gastronómicos y artesanales. La organización debió adelantar los horarios de la última jornada para ganarle a la lluvia, logrando completar todas las actividades previstas, incluyendo la esperada coronación de las nuevas soberanas.

Durante la entrevista, Fallesen resaltó el crecimiento y la unión del grupo de 11 postulantes, mencionando que la elección fue difícil para el jurado debido al gran desempeño de las jóvenes. Con la finalización de esta edición especial por el «número redondo» de la localidad, las nuevas representantes electas se preparan ahora para recorrer diversas fiestas del país promocionando los atractivos del Partido de La Costa.

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