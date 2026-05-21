El Gobierno nacional avanza con la posible eliminación de la Zona Fría y crece la preocupación en el Partido de La Costa por el impacto en las tarifas de gas.

Con el quórum justo, el oficialismo frenó la interpelación a Manuel Adorni en Diputados y ahora busca avanzar con la quita del beneficio que reduce las tarifas de gas en gran parte del país, incluyendo municipios de la costa atlántica.

La Cámara de Diputados vivió una jornada de fuerte tensión política luego de que el oficialismo lograra frenar, con el quórum justo, la interpelación al vocero presidencial Manuel Adorni. En paralelo, el Gobierno nacional comenzó a avanzar con otro tema que genera preocupación en miles de hogares bonaerenses: la posible eliminación del régimen de Zona Fría.

La medida impactaría de lleno en municipios de la costa atlántica como el Partido de La Costa, donde actualmente vecinos y comerciantes acceden a descuentos en las tarifas de gas gracias a una ley aprobada en 2021 que amplió el beneficio a regiones con bajas temperaturas y alta demanda energética.

De concretarse la quita, las facturas podrían sufrir aumentos significativos en plena crisis económica, afectando especialmente a jubilados, trabajadores y familias de ingresos medios y bajos.

La iniciativa comenzó a discutirse en el Congreso en medio de la estrategia del Gobierno nacional de avanzar con recortes en subsidios y reducción del gasto público. Mientras tanto, distintos sectores de la oposición advirtieron sobre el impacto social que tendría eliminar un beneficio clave para ciudades costeras y del interior bonaerense.

En localidades como San Clemente, Santa Teresita, Mar del Tuyú, San Bernardo y Mar de Ajó, el régimen de Zona Fría permitió amortiguar el costo del servicio durante los meses de bajas temperaturas, donde el consumo de gas aumenta considerablemente.

La discusión promete generar un fuerte debate político en la provincia de Buenos Aires y especialmente en distritos turísticos donde el invierno suele golpear la actividad económica y el poder adquisitivo de los vecinos.

Según trascendió, el oficialismo buscará reunir consensos para avanzar con modificaciones al esquema vigente, aunque todavía no hay una definición final sobre el alcance de la medida.

Ayer en la primera mañana el Intendente Municipal del Partido de La Costa dejó en claro su postura en relación al tema:

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https://youtu.be/-nOKpQ1bYGQ?si=0PP-DgRTYfNsoXr_

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