El SITRAIC lanza la Regional Tuyú | Un nuevo modelo sindical para los trabajadores de la construcción
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC) anunció la apertura de su Regional Tuyú, una nueva estructura que busca representar a los obreros del sector en el Partido de La Costa y distritos vecinos de la Quinta Sección. En diálogo con Radio Noticias, Víctor Grossi, secretario general nacional del gremio, explicó que este desembarco responde a la necesidad de «refundar el sindicalismo» basándose en la democracia directa y la libertad sindical. El dirigente señaló que el objetivo es que los trabajadores vuelvan a ser los protagonistas, alejándose de los modelos de gestión tradicionales que, según denunció, han priorizado intereses empresariales por sobre los derechos laborales.
Grossi destacó una innovación clave en su estatuto: la sindicalización de trabajadores monotributistas, precarizados e incluso desocupados. Ante el avance de la reforma laboral y la figura del «colaborador», el SITRAIC sostiene que estos trabajadores son en realidad asalariados en relación de dependencia encubierta. Al incorporarlos, el gremio busca ofrecerles una herramienta de defensa colectiva frente a la inestabilidad y la falta de aportes patronales, promoviendo que las decisiones y representaciones en las obras se definan mediante el voto genuino de los trabajadores en las urnas.