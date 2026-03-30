«A 50 años» | La muestra que une arte y memoria en el Multicultural de Mar de Ajó

En comunicación con Radio Noticias, Adriana Varela Puebla, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Región Ajó) y artista plástica, brindó detalles sobre la continuidad de la exposición «A 50 años». La muestra, que reúne obras de Varela Puebla y Patricia Cristaldo, permanecerá abierta al público hasta el 15 de abril en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó. A través de técnicas mixtas, óleos, dibujos y «artes del fuego», las artistas proponen un recorrido visual sobre las huellas y las impresiones que ha dejado el proceso dictatorial en la Argentina durante el último medio siglo.

Durante la entrevista, se destacó también el reciente conversatorio donde diversos expositores analizaron el impacto de la dictadura más allá de los crímenes de lesa humanidad. Se abordó cómo el «proceso de reorganización» afectó profundamente la economía, la cultura y la comunicación. Varela Puebla enfatizó que la censura y la persecución a intelectuales y periodistas fueron herramientas necesarias para imponer un modelo extractivista y desarticular los derechos de los trabajadores, dejando marcas que, según la referente de la APDH, perduran hasta el día de hoy y requieren una reflexión constante.

Los detalles:

Compartir