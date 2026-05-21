La Sociedad Rural de General Lavalle informó que no se podrá ingresar al Predio Ferial durante el Rally Mar y Sierras este fin de semana.

La medida regirá durante el sábado 23 y domingo 24 de mayo debido al desarrollo del tradicional evento automovilístico en caminos rurales del distrito.

La Sociedad Rural de General Lavalle emitió un comunicado dirigido a socios y productores rurales para informar que habrá restricciones de acceso al Predio Ferial durante el próximo fin de semana, a raíz de la realización del Rally “Mar y Sierras” en el distrito.

Según indicaron desde la entidad, los caminos rurales linderos al predio se verán afectados por el circuito del evento automovilístico, motivo por el cual no se permitirá el ingreso al predio durante determinados horarios.

La restricción se aplicará los días sábado 23 y domingo 24 de mayo, entre las 7:00 y las 17:00 horas.

Desde la Sociedad Rural solicitaron a productores y vecinos tomar las medidas necesarias para reorganizar sus actividades y evitar inconvenientes durante esas jornadas.

En el comunicado también destacaron la importancia turística y económica del Rally “Mar y Sierras” para General Lavalle, invitando a la comunidad a disfrutar de un fin de semana que “promueve el desarrollo turístico” del distrito.

El comunicado fue firmado en General Lavalle el 20 de mayo de 2026.

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