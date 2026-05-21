Una mujer de 79 años murió tras despistar, volcar e impactar contra un árbol sobre Ruta 11 cerca de San Bernardo.

Una mujer de 79 años falleció este jueves tras protagonizar un accidente sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 338, en sentido descendente hacia el Partido de La Costa.

El hecho ocurrió cuando el vehículo en el que circulaba —un Ford Ka— despistó, volcó y terminó impactando contra un árbol en la zona de banquina.

Trabajaron bomberos y personal de emergencia

Tras el alerta recibido a través del 911, acudieron al lugar efectivos del Destacamento Vial La Costa, junto a Bomberos Voluntarios de San Bernardo y personal médico.

Al arribar, los equipos de emergencia constataron el fallecimiento de la conductora, una vecina de Santa Teresita.

Las causas del accidente son materia de investigación y serán determinadas mediante las pericias correspondientes.

Intervención judicial

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó en manos de la UFID N°1 de Mar del Tuyú, a cargo del fiscal Gustavo Mascioli, quien dispuso las diligencias de rigor y el trabajo de Policía Científica en el lugar.

El tránsito en la zona no presentó mayores complicaciones durante las tareas periciales.

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