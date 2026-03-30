La desaprobación a Milei toca su techo histórico y llega al 61,6%

El escenario político muestra signos de desgaste para la gestión libertaria según el último informe Latam Pulse de marzo, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg. Por primera vez desde el inicio de su mandato, la desaprobación del presidente Javier Milei escaló al 61,6%, mientras que la gestión es calificada como «mala» o «muy mala» por el 57,4% de los consultados. En el ranking de imagen positiva, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la ministra Patricia Bullrich lideran con un 38%, desplazando al Presidente, quien retiene un 37% de valoración positiva pero con uno de los niveles de negatividad más altos del tablero (62%).

El estudio destaca que la corrupción (43,3%) ha desplazado a la inflación como la principal preocupación de los argentinos, seguida de cerca por el desempleo (42,2%). Asimismo, el sondeo refleja un fuerte rechazo al acuerdo de libre comercio con Estados Unidos firmado en febrero de 2025: el 50,7% cree que empeorará la economía y el 51% teme el cierre masivo de pymes y fábricas. En el plano internacional, el 64% de los encuestados calificó como «muy negativas» las posturas del mandatario respecto al conflicto en Oriente Medio, considerando que comprometen innecesariamente al país.

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