Una costera se recibió de psicóloga con un 10 en su tesis sobre adultos mayores
La marajense Sharon Santana se graduó como Licenciada en Psicología en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) tras defender su tesis con la máxima calificación.
El trabajo, realizado junto a Sofía Luz Campos y respaldado por el IPSIBAT y el CONICET, consistió en una investigación robusta con entrenamiento experimental sobre la inhibición cognitiva y la plasticidad de los procesos mentales en adultos mayores para mejorar su calidad de vida cotidiana.
En diálogo con Radio Noticias, Santana destacó la importancia de la universidad pública y el reconocimiento del jurado ante el nivel de la investigación.
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