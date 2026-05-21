23 de mayo de 2026

Una costera se recibió de psicóloga con un 10 en su tesis sobre adultos mayores

2 días atrás 0

La marajense Sharon Santana se graduó como Licenciada en Psicología en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) tras defender su tesis con la máxima calificación.

El trabajo, realizado junto a Sofía Luz Campos y respaldado por el IPSIBAT y el CONICET, consistió en una investigación robusta con entrenamiento experimental sobre la inhibición cognitiva y la plasticidad de los procesos mentales en adultos mayores para mejorar su calidad de vida cotidiana.

En diálogo con Radio Noticias, Santana destacó la importancia de la universidad pública y el reconocimiento del jurado ante el nivel de la investigación.

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