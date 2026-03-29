Producción de General Lavalle | Renuevan el invernadero de Pavón para fortalecer la forestación local

La Dirección de Producción de la Municipalidad de General Lavalle concretó la renovación integral de la estructura del invernadero de Pavón. Los trabajos consistieron en el reemplazo de la antigua instalación por una estructura nueva, diseñada para optimizar las condiciones climáticas y de cultivo de las especies que allí se producen. Esta mejora es clave para garantizar el crecimiento saludable de los ejemplares, ya que este espacio es el motor principal para la reproducción de árboles destinados exclusivamente a la forestación de los espacios públicos del Paraje.

La iniciativa se enmarca en un plan estratégico del área para fortalecer la producción pública de especies arbóreas, promoviendo el cuidado del ambiente y la expansión de las áreas verdes en la comunidad. Al contar con una infraestructura moderna, el municipio busca no solo mantener, sino ampliar la capacidad de respuesta ante las necesidades de arbolado urbano, asegurando que cada eje

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