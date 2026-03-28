Carlos Heller analizó la desigualdad global y advirtió que el crecimiento económico sin distribución solo beneficia a los más ricos.

En su columna semanal en QR, Carlos Heller puso el foco en un tema que atraviesa tanto a la Argentina como al mundo: la creciente desigualdad económica y la concentración de la riqueza en pocas manos.

Tomando como referencia un artículo del diario El País, el economista destacó un dato contundente: el 10% de la población mundial concentra el 75% del patrimonio global, mientras que una porción ínfima acumula niveles inéditos de riqueza.

«Los ricos son cada vez más ricos y los pobres lo son más. Hoy el 0,001% de la población mundial más adinerada controla tres veces más riqueza que la mitad de la humanidad», citó.

Según explicó, esta tendencia no es nueva, pero se viene profundizando desde hace décadas. «El patrimonio de esta minoría ha crecido un 8% de media anual desde los ‘90», remarcó, señalando la persistencia del fenómeno.

Crecimiento económico sin distribución

Para Heller, el problema no es solo el crecimiento económico, sino cómo se reparte.

«Puede ser que la economía argentina crezca en términos del PBI. Pero si ese crecimiento queda en manos de los multimillonarios, ¿para qué sirve?», planteó.

En ese sentido, vinculó este proceso con las políticas de flexibilización laboral y la pérdida de derechos tanto en Argentina como a nivel global.

«Si el crecimiento no viene acompañado de distribución, le sirve a los multimillonarios que se la llevan en pala», afirmó.

El análisis fue parte de una conversación con el equipo de QR Programa, emitido por Bravo TV, donde se abordaron las tensiones entre crecimiento económico, desigualdad y políticas públicas.

Compartir