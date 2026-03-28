Radiografía de los aumentos de abril | Presión sobre el transporte, los servicios y la vivienda

Abril inicia con una fuerte carga sobre el presupuesto familiar, impulsada por ajustes en sectores clave que, en muchos casos, superan la inflación proyectada del mes (estimada en un 3%). El transporte público en la provincia de Buenos Aires lidera las subas con una fórmula de actualización que combina el IPC de febrero más un 2% adicional, llevando el boleto mínimo a $873,37. Para quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada, el impacto es drástico: el costo base se dispara a $1.388,66, lo que representa un recargo del 59% por sobre la tarifa nominal.

En el sector de la vivienda, los alquileres bajo la ley derogada sufrirán un ajuste del 33,3% mediante el ICL, mientras que los contratos más recientes bajo la Ley 27.737 (índice «Casa Propia») enfrentarán una suba del 47,64%, reflejando el rezago de las actualizaciones semestrales. Los servicios básicos también aportan presión: la luz registrará incrementos de hasta el 17% para usuarios de altos ingresos y comercios, mientras que AySA completa su esquema de actualización gradual con un 4% final. Por último, las prepagas acompañarán la inflación de febrero con un 2,9%, consolidando un escenario de «ajuste múltiple» que restringe la capacidad de consumo de los hogares argentinos.

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