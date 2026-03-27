La Costa firmó la escritura del Teatro del Pueblo en el Día Internacional del Teatro, marcando un avance clave para la cultura local.

El Partido de La Costa vivió este viernes 27 de marzo un hecho histórico para su desarrollo cultural: la firma de la escritura del terreno donde se construirá el esperado Teatro del Pueblo, en el marco del Día Internacional del Teatro.

El acto se realizó en la Escribanía Verónica Gervassi, donde la Asociación Civil Amigos de la Comedia Municipal de Teatro de La Costa concretó la adquisición del lote, dando inicio formal a un proyecto que representa años de esfuerzo colectivo.

La gestión de este importante avance contó con el rol clave de Alejandro Cacciabue, director de la Comedia Municipal de Teatro de La Costa, y Rubén Tula, presidente de la Asociación Civil sin fines de lucro Amigos de la Comedia Municipal de Teatro, quienes fueron fundamentales para hacer realidad este sueño compartido por la comunidad.

La concreción de la escritura marca un paso decisivo en la consolidación de un espacio cultural propio, destinado a fortalecer el desarrollo de las artes escénicas y la identidad cultural del distrito.

La elección de esta fecha no es menor: la firma se realizó durante el Día Internacional del Teatro, reforzando el valor simbólico del proyecto y destacando la importancia del teatro como herramienta de expresión, inclusión y transformación social.

Con este avance, el proyecto deja de ser un anhelo para convertirse en realidad: el Teatro del Pueblo de La Costa ya está en marcha.

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