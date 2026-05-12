Hogar Nazarena | Los detalles del trabajo para las infancias de La Costa

En una emotiva charla con Radio Noticias, la directora del Hogar Nazarena, Rocío Vera, compartió la esencia y el trabajo diario de esta institución que nació como un homenaje y se convirtió en un pilar fundamental para la comunidad. Vera, quien es trabajadora social y forma parte del hogar desde 2019, explicó que el objetivo central es brindar un espacio de contención y acompañamiento a niños y niñas de 0 a 12 años en situaciones de vulnerabilidad social.

El hogar funciona de manera articulada con centros comunitarios, escuelas y el área de desarrollo social, actuando cuando se detecta una necesidad de abrigo o fortalecimiento familiar.

Según relató su directora, la labor no se limita solo a los niños, sino que incluye un apoyo integral a las familias en gestiones de salud, trámites y vinculación laboral.

La historia de la institución tiene un origen profundamente conmovedor: fue fundada por padres que buscaron transformar el fallecimiento de su hija, Nazarena, en una misión de amor para otros niños.

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