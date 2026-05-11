San Bernardo fue sede de una multitudinaria peña folclórica para financiar la Fiesta del Sol

La Plaza de la Familia se transformó en el escenario de un encuentro inolvidable donde el folklore y la solidaridad fueron los protagonistas. En diálogo con Radio Noticias, Leandro Balducci, integrante de la comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia, se mostró emocionado y sorprendido por la respuesta de los vecinos.

«Fue un éxito por donde se vea», afirmó el referente, destacando que el buen clima y las ganas de compartir al aire libre tras varios días de mal tiempo ayudaron a que la convocatoria fuera masiva.

La jornada no solo destacó por lo artístico, sino también por el gran nivel de ventas en el puesto gastronómico: empanadas, churros y tortas fritas elaboradas en vivo por colaboradores se agotaron rápidamente.

Balducci subrayó que este tipo de eventos permite que el vecino se sienta parte activa de la construcción de la fiesta que se celebra en diciembre, entendiendo que cada colaboración ayuda a sostener el evento que abre oficialmente la temporada de verano en el distrito.

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