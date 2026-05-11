La conducción radical local se alineó con el acuerdo de unidad alcanzado en la provincia de Buenos Aires. La nueva etapa apunta a fortalecer una alternativa política de cara a 2027.

La Unión Cívica Radical del Partido de La Costa presentó oficialmente este 8 de mayo una lista de unidad para renovar las autoridades partidarias, en línea con el acuerdo alcanzado por el radicalismo bonaerense para evitar una interna provincial y consensuar una conducción encabezada por Emiliano Balbín al frente del Comité Provincia.

En ese marco, el radicalismo costero definió una conducción unificada que tendrá a Yamila Coppola como presidenta del comité local y a Gonzalo Rodríguez al frente de la Juventud Radical.

Según se informó desde el espacio, la nueva conducción representa una construcción amplia integrada por distintos sectores del radicalismo local, con participación de dirigentes históricos, concejales, ex concejales y jóvenes militantes.

La lista está conformada por los concejales Dani López, Yamila Coppola y Juan Carlos De Conti; los concejales mandato cumplido Leandro Alonso y Gonzalo Barraza; el ex presidente del radicalismo local Leandro Passarelli; y afiliados como Rubén Rinaldi, Marcelo Martínez, María del Carmen Moreira, Aníbal Altamarino y Marina Rodríguez Quiroga. También se suman jóvenes dirigentes surgidos de la Juventud Radical, entre ellos Matías Carneirinho, Giuliana Esquenon, Agustín Armani y Bruno Mattiucci.

Las nuevas autoridades

Comité de Distrito

Presidenta: Yamila Coppola

Vicepresidente: Rubén Rinaldi

Secretaria: Cecilia Coronel

Tesorero: Marcelo Martínez

Juventud Radical La Costa

Presidente: Gonzalo Rodríguez

Vicepresidenta: Valentina Corsini

Secretario: Franck Nini

A nivel provincial, la UCR bonaerense logró sellar una lista de consenso para evitar una disputa interna por la conducción partidaria. Sin embargo, en distintos municipios no se alcanzaron acuerdos y deberán realizarse elecciones internas para definir autoridades locales.

En La Costa, en cambio, se logró consolidar una propuesta de unidad que busca fortalecer el partido y ampliar su representación territorial.

El comunicado radical

Desde el radicalismo costero señalaron que “en un contexto social y económico complejo, la sociedad demanda dirigentes capaces de construir consensos, ampliar espacios y trabajar con responsabilidad pensando en el futuro del distrito”.

Además, remarcaron que la lista de unidad tiene como objetivo “fortalecer una alternativa política moderna, cercana a los vecinos y preparada para gobernar”, poniendo el foco en temas como la salud, la seguridad, el trabajo, la transparencia y “la recuperación de un municipio con mayor planificación y cercanía con la comunidad”.

Finalmente, destacaron que la nueva conducción buscará “consolidar un radicalismo abierto, activo y con presencia territorial”, con la mirada puesta en construir “una alternativa de gobierno para cambiar el rumbo del Partido de La Costa en 2027”.

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